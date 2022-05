No son fáciles las relaciones con un jefe. En los momentos críticos, se deshace de ti sin inmutarse, como le acaba de ocurrir a la exdirectora del CNI. Casi siempre es tarde cuando se te ocurre una genial idea, como presentar tu renuncia y despedirte tú en lugar de acabar siendo al poco tiempo despedido por un otro. En nuestra cultura no existe demasiada costumbre de entrar en el despacho de un superior y anunciar: "Me harté. Me largo. Dimito. Chao", sin cortes de manga, ni corolarios tipo "payaso" o "cerdo". Marcharse de un trabajo sin miedo al futuro debería ser el objetivo de cualquier sistema educativo.