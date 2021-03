El espejo ejerce siempre de testigo mudo mientras pasamos por todas las etapas: cuando nos enamoramos de nuestra propia imagen, por ejemplo, y también cuando desarrollamos un terror enfermizo a contemplarla, temerosos a los estragos del tiempo. Solo durante un breve período nos permitimos la arrogancia de no mirarnos porque nos parece que no lo necesitamos , para qué. Nos sentimos incólumes y somos tan jóvenes que lo sabemos todo, incluida quizá la evidencia de nuestra propia belleza. Se trata de la mejor arrogancia de nuestra vida, aunque no dura demasiado; para cuando acaba, volvemos a situarnos ante el espejo.

No lo podemos evitar: tenemos patrones e ideales elevados, queremos saber si hay pliegues nuevos en la piel, o manchas, cabellos más blancos, tal vez entradas que ayer mismo no estaban, bolsas, palidez, ojos exazules… Por si no tuviéramos bastante con el espejo, ahora nos vemos obligados a asomarnos las pantallas a través de las que mantenemos reuniones de trabajo o de familia, durante las que, lejos de mirar al resto de participantes, para ver qué tal están, seguimos prestando una atención obsesiva a nuestro aspecto, y mantener a raya los gestos, el peinado o acaso recolocar el cuello de la camisa, un poco torcido. No cabe un solo reproche: ver tu propia cara reflejada en una pantalla o un espejo es la mejor prueba de que sigues vivo. ¿Hay algo más bonito?