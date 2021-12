Empezaste y abandonaste otra agenda. Aprendiste a no salir de casa sin bolígrafo. Leíste 'Meridiano de sangre' tras diez años diciéndote "este año lo leo". Usaste reloj a diario. Hiciste el ridículo, claro que sí, y no pasó nada. Grabaste un audio de diecisiete minutos. Dijiste un buen "no" solo tres o cuatro veces, lo que son unos muy pobres registros. Participaste en secreto en una columna a ocho manos, probablemente la peor de todos los tiempos. Viajaste a Corfú en un avión vacío. Compraste una cama nueva. Te caíste por unas escaleras larguísimas y no te rompiste el cuello, qué raro. Pusiste como ejemplo de cómo declinar una oferta la célebre carta de E.B. White de los años cincuenta, que concluye con un "I must decline, for secret reasons". Fracasaste, pero ni te diste cuenta. Volviste a contar algunas mentiras aquí y allí. Compraste un sofá y, al tercer mes, rezaste para que llegase algún día, por favor. Te casaste casi en secreto. No moviste un dedo por arreglar el timbre de casa, y trabajo te costó. Cambiaste tres veces de gel de baño. Almorzaste con Alejandro Zambra. Perdiste un capítulo de la novela por no dar a tiempo a "Guardar". Te despediste de tu abuelo. Respondiste "no hay nadie" cuando llamaron a la puerta unos testigos de Jehová. Te fuiste sin pagar por despiste, y al día siguiente volviste, y, por un malentendido, tampoco pagaste.