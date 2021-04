María Dueñas o la determinación de cambiar de vida en plena madurez: "Si tienes un proyecto, ponte. Pero en serio"

Cuando a mediados de sus cuarenta se decidió a escribir e intentar lanzar su novela, lo hizo con una determinación que, tras media hora de charla telefónica, queda claro que es una cualidad inherentea la escritora. "Empecé a escribir sin tener idea de que una faceta iba a sustituir a otra, tenía mi vida plenamente organizada, mi plaza de profesora titular en la Universidad, estaba totalmente asentada. D ecidí escribir como algo lateral, no sabía si iba a encontrar quién me publicase esa novela. Lo que sí tenía era la determinación de terminarla . No fue como 'bueno, voy a sentarme a escribir a ver qué sale'. No, yo me lo planteé en serio, como me planteaba todas las cuestiones de mi trabajo académico".

¿Qué le diría a alguien que, en plena madurez, tuviese un proyecto como el suyo de escribir una novela y quiera llevarlo a cabo? "Desde mi experiencia -que quizás no sirve para todo el mundo-, les diría que hay que plantearse un objetivo y tener la determinación y la constancia de llevarlo hasta el final. Me encuentro con mucha gente a menudo que me dice 'oye, yo tengo una historia buenísima que contar, la tengo en mi cabeza... pero es que no tengo tiempo para escribir'. Entonces, si no tienes tiempo para escribir no te lo plantees siquiera, hazlo cuando ya tengas sopesada la idea, cuando tengas claro tu objetivo y cuando ya tengas los mimbres a mano. Entonces ponte, pero ponte en serio. No 'a ver si saco un ratito el sábado por la tarde antes de la película'. Voluntad, determinación, ganas. Que sea algo ilusionante, que te enriquezca personalmente, que no te lo impongas como una tarea, como el que corre una maratón y hay que sufrir muchísimo para llegar al final. Que también nos aporte alegría, que nos sirva de estímulo. Para sufrir ya hay muchas otras cosas en la vida. Y que tengamos la voluntad de llevarlo hasta sus últimas consecuencias".