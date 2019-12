Unos 'whatsapp' con Elvira Lindo: "Quiero ir a mi puta bola, ser libre sin miedo"

Hasta este domingo 15 de diciembre, Elvira Lindo interpreta 'El niño y la bestia' en el Teatro Fernán Gómez de Madrid

Elvira Lindo habla por WhatsApp con Nuria Labari... Una entrevista con acceso al carrete del móvil 😜

[2/12/19 11:18:01] Nuria: Toc toc

[2/12/19 11:18:12] Nuria: Está Elvira Lindo? 👋👋👋👋👋

[2/12/19 11:18:24] Nuria: Es para hacer su primera entrevista por whatsapp y eso 😀

[2/12/19 11:38:56] Elvira Lindo: Hola!!! 👋👋👋👋👋

[2/12/19 11:39:06] Elvira Lindo: Aquí estoy

[2/12/19 11:39:36] Nuria: Vale. Empezamos. La gracia de esta entrevista es que puedes salir y entrar cuando quieras, yo me adapto.

[2/12/19 11:40:34] Nuria: Vamos a hablar de 'El Niño y la bestia'. Y de alguna cosa más. Y voy a intentar que me compartas tesoros que haya en tu móvil y me permitas publicar...

[2/12/19 11:44:51] Nuria: Así que disparo. Yo ya he visto 'El niño y la bestia'. Y es una fantasía 😀🙌 Todo el mundo debería verla. Por tu voz, por la música, por los músicos, por ese texto que es la infancia y es la guerra y por ver a Elvira Lindo cantando 'La Violetera'. Toda esa intimidad que ahora está en Madrid y que se estrenó en Berlín... No sé por dónde empezar. Pero sugiero

1. Cuéntame por qué Berlín

2. De dónde sacas a esos músicos alemanes que componen para que sepamos a qué suena Madrid.

3. ¿Dónde has aprendido a cantar?

4. En el texto entramos luego...

[2/12/19 11:41:21] Elvira Lindo: Muy bien

[2/12/19 12:02:29] Elvira Lindo: Casi todos los músicos viven en Alemania

[2/12/19 12:03:06] Elvira Lindo: Hay dos vascos, Ander y Lander

[2/12/19 12:03:16] Elvira Lindo: María es de Aranjuez

[2/12/19 12:03:46] Elvira Lindo: Laura es catalana y catedrática de clarinete en Frankfurt

[2/12/19 12:03:56] Elvira Lindo: Rodrigo es argentino

[2/12/19 12:04:28] Elvira Lindo: Jarkko, el compositor, es finlandés

[2/12/19 12:05:13] Elvira Lindo: Tocan en grandes orquestas pero les gusta reunirse para afrontar espectáculos alternativos

[2/12/19 12:05:44] Nuria: No sé si tienes algún vídeo con audio. Va a ser difícil que la gente se imagine como tocan. Yo fui al teatro solo por ti. Pero después de escucharlos podría ir también solo por ellos 😍🤲😍

[2/12/19 12:05:51] Elvira Lindo: Por eso, hace tres años que vino María a casa y me pidió un texto para que yo lo interpretara

[2/12/19 12:08:43] Nuria: GRACIAS!!! Así sí. Vale. Quien nos esté leyendo se puede imaginar de qué calidad musical hablamos...

[2/12/19 12:09:08] Nuria: Ahora necesito que completes la frase. Y va la señora Elvira Lindo y rompe a cantar 🙃😊

[2/12/19 12:09:16] Nuria: Explícanos eso.

[2/12/19 12:10:23] Elvira Lindo: Yo solo pensaba recitar las letras pero los músicos pensaron que tenía muy buen oído y que debía cantar

[2/12/19 12:10:35] Elvira Lindo: Yo fui Niña de coro

[2/12/19 12:10:54] Elvira Lindo: De niña cantaba mi bien, con una voz muy aguda

[2/12/19 12:11:14] Elvira Lindo: Y mi madre me enseñó a cantar

[2/12/19 12:11:51] Elvira Lindo: Mi madre tenía una voz especial y preciosa

[2/12/19 12:11:55] Nuria: No sé si te tienes cantando pero yo te imagino en Spotify.

[2/12/19 12:12:11] Nuria: Tú también. Es muy sorprendente tu voz.

[2/12/19 12:12:24] Elvira Lindo: Eso dice Ander, el contrabajo

[2/12/19 12:13:07] Elvira Lindo: Me daba miedo pero fui a varias clases de voz. La maestra me dijo que tengo mucha voz pero que me da miedo sacarla

[2/12/19 12:14:33] Nuria: Sí. Pero eso hace aún más especial este espectáculo. Se puede sentir que es la primera vez que cantas en público. Y eso crea una sensación de intimidad y de regalo. No sé si es la primera, coros a parte... Pero al menos yo me sentí así.

[2/12/19 12:15:00] Elvira Lindo: Sí

[2/12/19 12:15:08] Elvira Lindo: La primera vez fue en Berlín

[2/12/19 12:15:26] Nuria: Digo todo esto antes de entrar en EL TEXTO que siendo un espectáculo de Elvira Lindo es a lo que veníamos... Pero es que todo lo demás merece también ser nombrado.

[2/12/19 12:15:27] Elvira Lindo: Ahora el contrabajo quiere que cante más en el siguiente espectáculo

[2/12/19 12:15:30] Elvira Lindo: Ya se verá

[2/12/19 12:15:47] Nuria: Yo voy con Ander!

[2/12/19 12:16:42] Elvira Lindo: Yo hago el texto como un recitativo

[2/12/19 12:16:59] Elvira Lindo: A veces más que hablar canturreo

[2/12/19 12:17:02] Nuria: Cuéntanos un poco del estreno en Berlín y pásame alguna foto... Yo me pongo muy orgullosa de saberte allí. ¿Cómo fue? ¿Recitaste con subtítulos? ¿Cómo reaccionaron?

[2/12/19 12:17:15] Elvira Lindo: Con subtítulos

[2/12/19 12:17:26] Elvira Lindo: Había traducción al alemán y al inglés

[2/12/19 12:17:42] Elvira Lindo: Fue muy emocionante

[2/12/19 12:18:01] Elvira Lindo: Los berlineses tenían recuerdos muy similares de sus padres

[2/12/19 12:18:09] Nuria: Eso es verdad. Es muy hermoso escuchar ese canturreo del que hablas. Pareces un rapsoda griego. Es un arte recitar 🙌🙌🙌🙌🙌 ¿Te lo sabes de memoria?

[2/12/19 12:18:18] Elvira Lindo: Fue en un teatro art deco

[2/12/19 12:18:30] Nuria: Dios. FOTO YA 🙌🙌🙌🙌🙌🙏🙏🙏🙏

[2/12/19 12:18:37] Elvira Lindo: Voy

[2/12/19 12:19:08] Nuria: Yo solo quiero hacer entrevistas por el móvil porque es la única manera elegante de entrar en ese carrete del móvil de tus entrevistados.

[2/12/19 12:20:45] Nuria: Esto es oro molido.

[2/12/19 12:23:00] Nuria: Ay GRACIAS. Fotones!!!

Pero vamos al texto que me lío con la música (por bestial)... La cosa es que María te pide un texto sobre vuestra familia, sobre tu padre y te cuenta esta idea... Cuéntame un poco eso. Porque María es tu sobrina, ¿verdad?

[2/12/19 12:24:58] Nuria: ¿Es tu padre? Pero qué guapo.

[2/12/19 12:25:07] Elvira Lindo: Mucha personalidad

[2/12/19 12:25:10] Nuria: Me impresiona verlo ahora. Lo imagino ya solo niño después de escuchar su historia.

[2/12/19 12:25:21] Elvira Lindo: Claro

[2/12/19 12:25:34] Elvira Lindo: Mi padre contó esa historia toda su vida

[2/12/19 12:25:50] Elvira Lindo: Pero como si fuera una aventura

[2/12/19 12:26:00] Elvira Lindo: No se victimizaba

[2/12/19 12:26:31] Elvira Lindo: Pero nos fuimos dando cuenta de que había sido muy traumático y que marcó su carácter

[2/12/19 12:31:55] Nuria: Cuéntame un poco cómo es escribir este texto que trata de la infancia de tu padre y arranca tras esa cortina de la UCI, con tu mano en la suya, justo antes de morir. Es un arranque tierno y demoledor. Desnuda en la primera escena.

[2/12/19 12:51:22] Elvira Lindo: Digo: ‘esta es la última vez que toco la mano de mi padre’. Y es que eso es lo que pensé . Lo pensé con esas palabras , quise ser consciente de que era mi última oportunidad.

[2/12/19 12:51:32] Elvira Lindo: Y eso es lo que quise escribir.

[2/12/19 12:56:20] Nuria: Después llega el niño Manuel al texto. Y ese Madrid de antes de que tú nacieras. De cómo escribe Elvira Lindo de la infancia, con qué toque somos muy conscientes todos los que amamos a Manolito (un día habrá estatuas suyas en El Retiro igual que las hay de la Matilda de Roalh Dahl en Inglaterra...)

[2/12/19 12:57:01] Nuria: Pero Manuel es un niño cerca del dolor y de la guerra. Y de otro tiempo. Un tiempo que puede olerse y tocarse desde tu voz.

[2/12/19 12:57:11] Nuria: ¿Cómo narices lo has hecho!

[2/12/19 12:57:54] Elvira Lindo: Lo he hecho trazando una línea entre el padre peculiar psicológicamente que yo conocí y el niño desamparado

[2/12/19 12:58:15] Elvira Lindo: Y eso me ha llevado a comprenderlo

[2/12/19 12:58:42] Nuria: Es un poco (y no me mates por el símil) como cuando Patrick Swayze habla a través de la Médium en Ghost. Va en serio. Esa maleta atada a la mano. Es que no se puede escribir sin haberla tocado. El catre, la luz de la calle, los olores, las señoras de negro...

[2/12/19 12:59:59] Elvira Lindo: Sí

[2/12/19 13:00:25] Elvira Lindo: Hay cosas que él contó y otras las busqué en libros de historia

[2/12/19 13:11:09] Nuria: Y ¿cómo ha sido para ti ese viaje?

[2/12/19 13:11:18] Nuria: Esa otra manera de tocar la niñez

[2/12/19 13:11:32] Nuria: ¿Qué es lo que te llevas?

[2/12/19 13:11:38] Elvira Lindo: Ha sido un viaje de reconciliación

[2/12/19 13:12:29] Elvira Lindo: Publico la novela sobre mis padres en febrero y este es el último capítulo

[2/12/19 13:13:04] Elvira Lindo: Yo amaba a mis padres pero asumo la peculiaridad de los dos

[2/12/19 13:13:16] Nuria: ¿En serio? No lo sabía. ¿Eso ya se sabe? O me estás dando un titular?

[2/12/19 13:13:30] Elvira Lindo: No lo he dicho

[2/12/19 13:13:38] Nuria: Cómo se va a titular, en todo caso. ¿Hay portada?

[2/12/19 13:13:46] Nuria: Pues de esta lo contamos.

[2/12/19 13:13:46] Elvira Lindo: Sí

[2/12/19 13:14:02] Elvira Lindo: Pero aún no la puedo enseñar

[2/12/19 13:14:07] Nuria: Yo claro, quisiera enseñarlo todo...

[2/12/19 13:14:32] Elvira Lindo: Estoy contenta y tengo miedo

[2/12/19 13:14:35] Nuria: Bueno, eso será otra entrevista. Me da ahora mucha curiosidad esta novela.

[2/12/19 13:14:52] Elvira Lindo: Mis padres eran complicados y extraordinarios

[2/12/19 13:15:44] Nuria: Normal. Porque hay perdón y hay una empatía espectacular en el texto pero también está tu voz que suena al fondo y que también padeció a esa figura extraordinaria. O eso fue lo que yo escuché.

[2/12/19 13:16:29] Nuria: Háblame de la reconciliación con tu padre. ¿Puede darse una reconciliación también con la historia de nuestro país? ¿Con nuestra guerra y nuestros bandos?

[2/12/19 18:28:07] Elvira Lindo: Todo esto me ha pillado escribiendo sobre mis padres. Mi padre tenía una personalidad muy compleja pero siempre le perdonamos porque al mismo tiempo nos quería mucho

[2/12/19 18:28:32] Elvira Lindo: Yo no intento juzgarlo, sino asumirlo tal cual es

[2/12/19 18:30:18] Elvira Lindo: En el libro hay otras escenas de su vida y a veces se aprecia una cierta propensión al delirio. Ahora, escribiendo sobre él sé muchos de sus terrores que estaban camuflados bajo un caparazón muy duro

[2/12/19 18:30:31] Elvira Lindo: Creo que su infancia le marcó muchísimo

[2/12/19 19:09:53] Nuria: Te leo pero estoy llegando a casa y tengo hijas. Seguimos mañana si te parece bien. Publicamos después del puente. ¿Te parece?

[2/12/19 19:23:27] Elvira Lindo: Muy bien!

[2/12/19 19:48:40] Nuria: 😜

[3/12/19 9:20:20] Nuria: Buenos días!!!

[3/12/19 9:21:24] Nuria: Segundo round. Hoy voy a preguntarte cosas más friquis... No solo del niño y la bestia sino también de Elvira Lindo...

[3/12/19 9:22:01] Nuria: Esta entrevista va a publicarse en Uppers, que es un medio cuyo lema es “donde la experiencia importa”. Todos nuestros protagonistas tienen más de 45 años.

[3/12/19 9:24:32] Nuria: No sé si las meteré entre otras preguntas o las dejaré para el final. Pero voy:

1. De dónde sacas ese buen rollo y ese estilazo

2. Necesito que me expliques la foto en que estás tocando el piano en Nueva York en tu Instagram... Me encanta esa foto.

3. Qué hay que hacer para posar en la pared verde de tu casa? ¿Cómo puede ser tan bonito ese papel?

[3/12/19 9:25:40] Nuria: Esta pregunta me importa. ¿Te teletransportas? Esto porque durante tiempo he seguido tu voz en la radio, en columnas, en Instagram y de pronto no sabía nunca dónde estabas, como si MADRID y Nueva York estuvieran solo a una distancia psicológica.

[3/12/19 10:46:13] Elvira Lindo: El buen rollo es una necesidad por un lado, para sentirme en paz

[3/12/19 10:47:35] Elvira Lindo: Y porque tengo un alto sentido de la justicia y me gusta ser amable

[3/12/19 10:49:18] Elvira Lindo: En cuanto al estilo... siempre me ha gustado la moda y en NY aprendí a ser más atrevida, a disfrazarme un poco. Me encanta un toque de extravagancia. Y también me gusta esa cualidad de la ropa de ayudarte a ser un personaje

[3/12/19 10:51:30] Elvira Lindo: Para posar en el papel pintado de mi casa hay que venir a comer. Ya lo sabes.

[3/12/19 10:52:09] Elvira Lindo: Me fascinan los papeles pintados. Tengo más. Ven a verlos

[3/12/19 10:53:11] Nuria: Necesito fotos de todo... Claro. Estilismo extravagante, la del piano y el papel (que habrá quien no conozca…)

[3/12/19 11:54:00] Nuria: ¡Eres modelo!

[3/12/19 10:55:02] Elvira Lindo: La foto del piano es en la puerta de mi casa de NY. Aunque parezca mentira dejaron el piano en la basura y yo me hice un montón de fotos. Como me gusta representar personajes pose como pianista de jazz

[3/12/19 10:55:10] Elvira Lindo: La gente dice que hago muchas cosas, pero el secreto está en que viajo poco, no voy a mesas redondas ni a congresos ni casi a charlas. Siempre estoy en mi barrio, en mi casa, en mi cuarto, dibujando, escribiendo, cocinando, leyendo... Cuando salgo mucho de mi rutina me desconcentro y sufro ansiedad. En NY vivía medio año. Ahora paso temporadas en Lisboa. Pero viajo poco

[3/12/19 11:01:24] Nuria: Necesito foto de Lisboa...

[3/12/19 11:01:37] Nuria: ¿Cómo es esa casa en Lisboa de la que hablas?

[3/12/19 11:01:46] Nuria: En instagram

[3/12/19 11:03:30] Nuria: Ayyyy... ❤️😂😂😂

[3/12/19 11:03:49] Elvira Lindo: El Pintor es Pelayo Ortega

[3/12/19 11:03:52] Nuria: Sí que te teletransportas

[3/12/19 11:18:58] Nuria: Me ha sorprendido lo de que te da ansiedad moverte mucho. Y me ha sorprendido lo de la ansiedad. Yo te veo con mucha paz siempre...

[3/12/19 11:25:56] Elvira Lindo: Tengo ansiedad crónica

[3/12/19 11:26:06] Elvira Lindo: Por eso me cuido

[3/12/19 11:26:36] Elvira Lindo: Con los años he preferido tener estilo a ser guapa

[3/12/19 11:26:44] Nuria: Esto no puedo ser verdad. ¿En serio? Pero si eres la tía con mejor humor y sentido del humor. ¿Cómo es eso de la ansiedad crónica? Y desde cuándo?

[3/12/19 11:27:05] Elvira Lindo: Me la diagnosticaron hace unos cinco años

[3/12/19 11:27:26] Nuria: Antes de entrar en la ansiedad en serio. Dos cosas. ¿Cuantos años tienes? Y qué es eso del estilo para copiarte. 😂😂 Yo te encuentro cañón.

[3/12/19 11:27:30] Elvira Lindo: Y me afectaba al estómago

[3/12/19 11:27:43] Elvira Lindo: Tengo 57

[3/12/19 11:28:05] Nuria: En serio???????!!!!!!!!

[3/12/19 11:28:15] Elvira Lindo: Pero me parezco bastante a cuando era niña

[3/12/19 11:29:06] Nuria: Vamos a ver. Tengo 40. Dime qué hago para seguir tus pasos. 🙏🏻🙏🏻 Por favor no me digas que esa cara es genética.

[3/12/19 11:29:43] Nuria: Ahora vuelvo a temas serios pero es que estoy en shock. Estaba segura de que tenías 50 o así, tipo diez más que yo… No googleo edades.

[3/12/19 11:29:50] Nuria: Lo tuyo hay que patentarlo.

[3/12/19 11:31:48] Elvira Lindo: Hago Pilates desde hace muchos años

[3/12/19 11:32:03] Elvira Lindo: Y me cuido

[3/12/19 11:32:24] Elvira Lindo: Yo creo que son los andares que son juveniles

[3/12/19 11:32:30] Nuria: Me pienso apuntar mañana. Pero a parte quiero esa crema o esas vitaminas... Ácido? botox?

[3/12/19 11:32:54] Elvira Lindo: Bueno

[3/12/19 11:33:02] Elvira Lindo: Tengo una crema de receta

[3/12/19 11:33:16] Elvira Lindo: Porque la ansiedad me hace la piel reactiva

[3/12/19 11:33:27] Nuria: Me estoy poniendo muy de revista de moda años 50 y ya lo dejo... Para no quedar mal (yo) pero danos la receta. 🙏🏻🙏🏻

[3/12/19 11:33:56] Elvira Lindo: Yo de verdad que creo que me saco partido

[3/12/19 11:34:44] Nuria: O sea. Es que acabo de agrandar la foto de tu perfiles whatsapp. ¿La puedo publicar? ¿Es de una mujer de 57 años? Mira, qué alegría de vivir me está entrando.

[3/12/19 11:34:46] Elvira Lindo: Y que si me miro en el espejo desnuda no me veo mal del todo

[3/12/19 11:36:06] Nuria: Es que tienes que estar bien buena!!!! Que estaba en primera fila en el teatro... Y que no hay cuerpo sano que sea feo y que no tiene sentido otra cosa. Pero que realmente el tuyo es un cuerpo joven.

[3/12/19 11:36:21] Nuria: A lo mejor va en serio que la edad es un estado mental.

[3/12/19 11:37:28] Nuria: Pero ahora me descuadra aún más la ansiedad... Entiendo que está bien controlada. ¿O la procesión va por dentro? A lo mejor es un estado natural del creador. Yo también parezco más estable por fuera que por dentro...

[3/12/19 11:45:33] Elvira Lindo: Pues... siempre he sido así desde niña

[3/12/19 11:45:40] Elvira Lindo: Y tenía manías

[3/12/19 11:46:01] Elvira Lindo: Era un estado de alarma yo creo que provocado por la enfermedad de mi madre

[3/12/19 11:49:19] Nuria: Supongo que de eso hablaras en la novela. No sabía nada de la enfermedad de tu madre. ¿Eso está en algún libro? ¿Qué le pasaba?

[3/12/19 11:51:56] Nuria: Otra cosa por la que quería preguntarte es por tu hijo. Por tu relación con él ahora que es un adulto y por su sensibilidad (me encantan sus fotos). ¿Dirías que va en los genes o en la educación? O en el carácter.

[3/12/19 11:52:19] Nuria: Guau. No quiero abrumarte pero veo que hay MUCHAS cosas por las que quería preguntarte.

[3/12/19 11:57:45] Elvira Lindo: Mi madre enfermó de corazón cuando yo tenía 9 años

[3/12/19 11:58:08] Elvira Lindo: Fue una de las primeras operaciones a corazón abierto en España

[3/12/19 11:58:23] Nuria: No tenía ni idea...

[3/12/19 11:58:24] Elvira Lindo: Murió cinco años más tarde

[3/12/19 11:58:43] Elvira Lindo: Mi hijo es fundamental en mi vida

[3/12/19 11:59:10] Elvira Lindo: Desde niño ha sido muy protector conmigo

[3/12/19 11:59:21] Elvira Lindo: Tiene mucha personalidad

[3/12/19 12:00:05] Elvira Lindo: Hablamos todos los días , de todo,de política, de libros, de cosas personales

[3/12/19 12:00:14] Elvira Lindo: Me pone al día en muchas cosas

[3/12/19 12:00:45] Elvira Lindo: También tengo una gran relación con mis hijastros

[3/12/19 12:00:54] Elvira Lindo: Elena para mí es fundamental

[3/12/19 12:01:10] Nuria: Qué bonito.

[3/12/19 12:01:45] Elvira Lindo: Tenemos conversaciones más personales y en eso se nota que somos mujeres

[3/12/19 12:03:04] Nuria: Es muy interesante la relación que se tiene con los hijastros. Y el amor. Y lo maltratada que está la figura de la madrastra... 😂😂

[3/12/19 12:03:17] Elvira Lindo: Sí

[3/12/19 12:03:45] Elvira Lindo: Me da mucha rabia porque es difícil el encaje al principio pero yo los he cuidado mucho

[3/12/19 12:04:58] Nuria: Pero que me derrito. Qué cosa más bonita. Abuela rockera.

[3/12/19 12:05:05] Nuria: Qué vida bonita.

[3/12/19 12:05:16] Elvira Lindo: Creo que sí

[3/12/19 12:05:34] Elvira Lindo: Ha sido muy difícil construirla pero por eso la valoro mucho

[3/12/19 12:05:59] Nuria: Llegamos al momento nieta tengo que preguntarte por la receta del amor... Porque lo vuestro es amor casi millennial. Yo me parto con algunas de las fotos que le haces. Tan tiernas y tan de verdad.

[3/12/19 12:07:08] Elvira Lindo: El 9 de diciembre hará 25 años que nos casamos y no me lo creo

[3/12/19 12:07:45] Elvira Lindo: Somos muy cariñosos los 2

[3/12/19 12:07:54] Nuria: Igual la receta para mantener el amor en el tiempo nos da más clicks que la de las cremas... Tú dirás.

[3/12/19 12:07:57] Nuria: 😂😂😂😂

[3/12/19 12:08:23] Elvira Lindo: Y Antonio no tiene nada que ver con la figura del escritor egocéntrico

[3/12/19 12:08:51] Elvira Lindo: Se preocupa mucho por mi trabajo

[3/12/19 12:08:54] Nuria: Cómo es esta foto?? ❤️❤️

[3/12/19 12:08:55] Elvira Lindo: Jajajá

[3/12/19 12:09:09] Elvira Lindo: Porque Lolita lo adora

[3/12/19 12:10:38] Nuria: Esta parte me interesa. ¿Cómo es la vida entre dos escritores tan importantes? Se da ese “duelo de egos” o se cultiva el compañerismo?

[3/12/19 12:10:55] Nuria: Me está encantando poder entrevistarte. Y preguntarte por todo esto.

[3/12/19 12:11:13] Elvira Lindo: Nosotros somos muy colegas

[3/12/19 12:11:28] Elvira Lindo: No hay competencia

[3/12/19 12:11:54] Elvira Lindo: Los únicos comentarios a veces grosería o faltones vienen de fuera

[3/12/19 12:12:03] Nuria: Pues eso hay que contarlo bien alto porque las relaciones entre creadores tienen la sombra de esa supuesta competencia.

[3/12/19 12:12:11] Elvira Lindo: Si me hacen de menos Antonio se cabrea muchísimo

[3/12/19 12:12:18] Nuria: ¿Perdón? ¿En serio?

[3/12/19 12:12:51] Elvira Lindo: Me refiero a eso de hacerte de menos porque estás con un escritor de peso y blablablá

[3/12/19 12:13:04] Nuria: ¿A él no lo hacen de menos frente a ti? Qué curioso. Desde mi punto de vista que te sigo a ti más que a él...

[3/12/19 12:13:12] Elvira Lindo: Hay gente patosa y machista

[3/12/19 12:13:23] Nuria: Pero es que tú eres una escritora de PESO.

[3/12/19 12:13:30] Nuria: Putos machistas.

[3/12/19 12:13:35] Elvira Lindo: Bueno, con la gente joven es distinto

[3/12/19 12:13:44] Elvira Lindo: Me conocen más a mí

[3/12/19 12:13:49] Nuria: Claro. Es impensable para mí una comparación “a la baja”.

[3/12/19 12:13:54] Elvira Lindo: Pero la crítica y tal...

[3/12/19 12:13:59] Elvira Lindo: Ya sabes

[3/12/19 12:14:16] Nuria: Yo es que me imagino la estatua de Manolito y pienso si le darán celos a él... 😂😂😂😂

[3/12/19 12:14:21] Elvira Lindo: Me ha costado mucho tener mi sitio

[3/12/19 12:14:42] Nuria: ¿Está un poco desconectada la crítica de la realidad?

[3/12/19 12:14:44] Elvira Lindo: Porque además he sido muy dispersa

[3/12/19 12:15:13] Elvira Lindo: La crítica aún tiene un escalafón muy inclinado al lado masculino

[3/12/19 12:16:05] Nuria: Pues ahora es tuyo y viene con violines, canciones y un novelón en el horizonte. Por lo que sospecho...

[3/12/19 12:16:50] Nuria: Estoy a punto de dejarte en paz y seguir esto en un bar. Pero pásame algún dibujo tuyo y háblanos de esa última tentación. De a qué edad empezaste y de cómo se aprende pasados los 50.

[3/12/19 12:17:11] Elvira Lindo: Empecé a dibujar hace un año

[3/12/19 12:18:26] Elvira Lindo: Me relaja

[3/12/19 12:18:41] Elvira Lindo: Lo hice como forma de meditación activa

[3/12/19 12:19:48] Nuria: Yo es que flipo contigo. Y te sientes bien aprendiendo algo nuevo. Digo porque igual nos lee gente que piensa que hay una edad tope para remangarse con algo nuevo.

[3/12/19 12:20:48] Elvira Lindo: A mí me gustan las cosas que no me dejaron desarrollar en la escuela

[3/12/19 12:21:16] Elvira Lindo: Canto, pinto y me encanta bailar

[3/12/19 12:22:48] Nuria: Qué gusto hablar contigo. Diría que lo tenemos, aunque seguimos teniendo un bar pendiente (ahora aún más... 😂😂)

[3/12/19 12:23:06] Elvira Lindo: El titular, que se nos olvida

[3/12/19 12:24:27] Nuria: Por favor!!! Creo que podré sacar de todo lo que hay... Pero si me das uno... 🤗🤗🤗

[3/12/19 12:26:31] Elvira Lindo: Quiero ir a mi puta Bola. Ser libre sin miedo

[3/12/19 12:26:43] Nuria: Ole!!

[3/12/19 12:26:52] Nuria: Pues yo creo que lo tenemos. 🤗🤗

[3/12/19 12:27:02] Elvira Lindo: 👏👏👏

[3/12/19 12:30:21] Nuria: Ohhh. Belleza. Qué buen rollo, Elvira. A veces la vida es una fiesta. ❤️❤️

[3/12/19 12:32:08] Nuria: Ay qué bonita!

[3/12/19 12:32:23] Elvira Lindo: Aquí Miguel y Arturo.

[3/12/19 12:32:28] Nuria: Qué curioso que le sigo y me encantan sus fotos pero no le ponía cara.

[3/12/19 12:32:53] Nuria: Qué fotón este último!!!!

[3/12/19 12:33:07] Elvira Lindo: Aquí Miguel y Lara. Ella hace collages maravillosos.

[3/12/19 12:33:11] Nuria: Mil millones de gracias. Vaya entrevista bonita y generosa.

[3/12/19 12:33:33] Nuria: ❤️❤️❤️

[3/12/19 12:34:12] Nuria: Reparte abrazos de mi parte porque ya quiero a toda tu tribu! Y una chuche para Lola.

[3/12/19 12:34:36] Nuria: Amor total...

[3/12/19 12:35:01] Nuria: Celebrad esos 25!! Haced una reboda e invitadme!!!!!!!!!

[3/12/19 12:35:11] Elvira Lindo: Tres de ellos con nieta

[3/12/19 12:35:47] Elvira Lindo: Y la última con Miguel

[3/12/19 12:36:33] Elvira Lindo: Eres un sol

[3/12/19 12:36:45] Elvira Lindo: Te escribo cuando acabe esto del teatro

[3/12/19 12:36:53] Nuria: Perfecto

[3/12/19 12:37:04] Elvira Lindo: Muchos besos chica guapa

[3/12/19 12:39:41] Nuria: Love youuuuu

[3/12/19 12:39:53] Elvira Lindo: Meeee toooo