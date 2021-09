Entre ellos surge un amor inevitable. Sus encuentros se miden por la intensidad de unos besos prohibidos, virus mediante, pero no ajenos de pasión. "Con la edad se besa mejor" , nos cuenta Vilas, "porque se tiene más experiencia, y en el amor es importante, se besa con el peso del tiempo en los labios, con los fracasos y las alegrías que has vivido, se sabe más lo que se quiere y por qué se quiere. El amor en la edad madura tiene ese poso de la experiencia vivida , que es motivo de mucho placer".

¿Por qué no puede tener el mismo derecho a enamorarse una persona adulta que un adolescente? Precisamente el respeto de los enamorados con 50, 60 o 70 años es lo que invade cada línea de la novela. Una reivindicación que parte de manera muy activa del propio Vilas, quien ha redescubierto el amor en la segunda mitad de su vida. " Hasta el último día de la vida cabe enamorarse , y no tildar esos amores de ridículos o patéticos como a veces socialmente se han visto. El amor no es privativo de los 20 años. Es una necesidad que tienen los seres humanos a lo largo de toda su vida", nos explica.

La vida, que para Vilas son pasiones eróticas, amorosas, está condenada a una tristeza indeseable sin ese fragor del tú a tú real y sincero. ¿Por qué la pasión tiene un principio y un final? ¿Por qué no puede durar eternamente? ¿Cómo evitar que el amor no se convierta en algo vulgar?

Vilas intenta buscar las respuestas a todas estas preguntas, pero solo encuentra más preguntas por el camino. "Te doy un beso y me voy porque llego tarde al trabajo, pero ese beso no vale una mierda. ¿Y para qué coño vas al trabajo? Vas para traer el dinero con el que vamos a darnos más besos durante más rato. Es más importante la vida profesional que la vida sentimental. ¿Cómo demonios hemos llegado a eso? A que el trabajo de una persona es más importante que follar. Es una cosa que no lo entiendo, por eso he escrito esta novela", reflexiona.