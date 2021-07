Periodista, guionista, productor, responsable de lanzamientos importantes en el mercado audiovisual y hasta empresario en el sector de la restauración. Pero a Tony Gratacós lo que más le fascinó siempre fue una buena historia , encontrar el diamante en bruto y pulirlo a través de la palabra. La fascinación por las historias tenía que terminar cuajando en el mundo de las letras, con Dickens, Dostoievsky, Wolfe y Tartt como escritores favoritos. Vive en Madrid con su mujer, cuatro de sus cinco hijos, y Pancho, su fiel e inseparable labrador, y acaba de publicar su primer libro. La edad, la experiencia y la sensación pandémica de que la vida es corta le animaron a alumbrar 'Nadie lo sabe' , un thriller histórico que parte de una pregunta: ¿y si la historia oficial sobre la expedición de Magallanes y Elcano no fuera cierta? El resultado da para varias temporadas a lo 'Juego de Tronos'.

Mientras estaba documentándome sobre la travesía y los sucesos que rodearon el evento, tres hechos me llamaron la atención. El primero es que tras su regreso a España, Elcano viajó a Valladolid y solicitó portar armas para entrar en la ciudad. ¿A qué o a quién podía tener miedo Elcano? El segundo es que en el relato de la crónica del viaje escrita por Antonio Pigafetta, uno de los supervivientes que regresaron con Elcano, no se menciona en ningún momento el nombre de Elcano... ¿Pigafetta regresa a Sevilla gracias a la pericia de Elcano y se olvida de mencionarle en su crónica? El tercer hecho que me llamó la atención es que después de haber coronado la primera vuelta al mundo de la historia, Elcano solicita a la Corona capitanear una nueva expedición, que repita el viaje, pero se le niega, y debe conformarse con el puesto de segundón en la expedición de Loaysa.