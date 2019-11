“Dejaste que hablara lo que tú callabas”: carta de la protagonista de 'Esther y su mundo' a su creadora tras su muerte

Déjame que echemos unas últimas risas juntas mientras recordamos toda una vida comprometidas con la mujer y ese pequeño mundo que creaste para mí. Cómo te chirriaba aquello de "¡qué bien lo haces para ser mujer!". Es verdad que me concebiste en medio de un universo masculino, hecho por y para el hombre. Y tú, única entre las mujeres ilustradoras y dibujantes. No fue fácil abrirse camino, pero lo conseguimos. Con emoción, ilusiones y mucha incertidumbre.

Fuiste tan rompedora, Purita, que incluso quisiste dibujar en mi rostro unas pecas sabiendo que esto evocaría el arquetipo de mujer fatal. Con ellas, mi larga melena y mis minifaldas imposibles, me plantaste en medio de una sociedad aún mojigata y dejaste que hablara lo que tú muchas veces callabas . Siempre desafiando discursos e ideas que para ti resultaban demasiado trasnochadas. ¡Vaya si lo hiciste bien! ¿Recuerdas cuando tuviste que retocarme algún escote?

No te debió de resultar complicado, acostumbrada como estabas desde muy chica a enredar entre telares en el taller de costura de tu madre, soñándome y ya imaginando mi mundo de pequeñas cosas que luego dibujaste. Cuántas veces te vi trabajar en la penumbra de la noche, con lumbago y cansada, para hilarme muy fino. Antes de mí hubo algunos esbozos simpáticos que pasaron por revistas para chicas de principios de los 60. Pienso en aquel taller, repleto de revistas de moda, poniendo una nota de color en aquella posguerra grisácea. Soñabas con vestir a Lauren Bacall y Audrey Hepburn .

Fui tu criatura predilecta. Lo sé. Tímida, pero rebelde. T an igual a ti que ahora entiendo por qué te molestaba tanto el machismo. Cuánta vida por recordar, Purita. Vivimos expectantes el acalorado debate sobre el acceso al aborto, uno de los temas más controvertidos en todo el mundo que trae a la memoria todos aquellos casos que se practicaron sin las debidas condiciones de salubridad.

Asistimos también juntas a la aprobación del divorcio y hoy ni siquiera es necesario acogerse a un motivo para solicitar el fin de la convivencia. ¿Sabías que en 2018 se rompieron 95.254 matrimonios? Te reirás, pero hoy se habla del amor como cosa líquida. Lo que antes era duradero hoy se nos va de los dedos en un santiamén . Todo es tan cambiante, todo transcurre con tal celeridad, que a veces me agoto. Se acabaron por fin los cuentos de hadas con final feliz y príncipes que rescatan a sus princesas para acabar comiendo perdices. Los zapatitos de cristal no sirven para correr. ¡Y yo, qué tonta, suspirando eternamente por el futbolero Juanito!

No quisiera aguarte tu funeral, Purita, pero tengo marcada en negro una fecha en el calendario que me gustaría compartir contigo. 25 de noviembre, Día contra la violencia de género. Más de 50 mujeres han muerto en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas. La violencia machista golpea con fuerza y la cifra no deja de aumentar desde 2003, año en que comenzaron los registros. Sé que te duele.