Miguel Bosé no era lo que su padre esperaba de él, le gustaba leer, algo que Dominguín no concebía porque no era cosa de hombres. Le preocupaba que su hijo fuese "maricón", como lo describió en una conversación con Lucía Bosé, a la que anunció que se llevaría a su hijo de safari a África, a Mozambique. Y así lo hizo, cuando Miguel Bosé solo tenía 10 años, con la intención de que cazase y se convirtiera en un hombre de verdad ante la negativa de Lucía Bosé. De esta manera, comienza uno de los episodios más duros de la vida del cantante.