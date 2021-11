Fallece Almudena Grandes, la escritora de novelas que serán eternas y una de las figuras más importantes de la literatura española

En la columna de El País donde anunciaba su cáncer anhelaba el deseo de poder terminar la nueva novela que tenía entre manos. "Durante todo este proceso he estado escribiendo una novela que me ha mantenido entera, y ha trazado un propósito para el futuro que me ha ayudado tanto como mi tratamiento. Ahora necesito devolverle todo lo que me ha dado, encerrarme con ella, mimarla, terminarla, corregirla. Por eso voy a seguir desaparecida una buena temporada, y no devolveré mensajes, no contestaré llamadas, no daré noticias. Imagino que muchas personas lo comprenderán. Otros quizás no lo hagan, pero confío en que respeten mi decisión. Hasta que vuelva, aunque solo sea para mirar frente a frente al cielo de Madrid una vez más, antes de volver a esconderme".