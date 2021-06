Subí la empinada cuesta con el corazón alborotado, mientras Gonzalo me iba señalando los edificios : "Aquí vivía el director de la Residencia de Estudiantes, Alberto Jiménez Fraud", "por ahí discurría el canalillo que regaba las huertas junto al hipódromo", "estas son las adelfas que plantó Juan Ramón", "en estos pabellones gemelos estaban los dormitorios, y en aquel se encontraba el salón de actos donde dieron conferencias Howard Carter, Albert Einstein o Marie Curie, y en el que se hallaba el piano que tocaba Federico". Aquella visita tuvo algo de experiencia mística, me pareció estar en el escenario vivo de una España que había brillado con fulgor y se había apagado tristemente , y creí notar la presencia de la figura que mejor simbolizaba las luces y las sombras de esa España: Federico .

Desde entonces, Federico me ha acompañado tan a menudo que a veces lo he sentido como a un familiar. Trabajé con Gonzalo en el número monográfico de Poesía dedicado a él y en una exposición portátil que recorrió medio mundo con motivo de su centenario, así como en los libritos que fueron conformando la colección Huerta de San Vicente, con sus preciosas cubiertas de rayas de colores. Tuve la fortuna de conocer a Laura García Lorca , de contar con su preciada amistad y de comisariar una exposición sobre Arthur Rimbaud en la Huerta de San Vicente.

¿Qué representa Lorca para los españoles?

A menudo me he preguntado por qué Federico me conmueve de tal manera, y si lo que me ocurre a mí lo comparte más gente. ¿Por qué imanta de igual modo a niños, adolescentes y adultos? ¿Por qué nos resulta tan cercano? ¿Cómo tuvo que ser la experiencia de La Barraca, dirigida por aquel ser lleno de luz y de entusiasmo? ¿Qué hay en su teatro que nos interpela tan poderosamente? ¿Por qué Federico nos produce esa alegría inefable y ese dolor tan profundo? ¿Por qué lo lloramos y lo añoramos como si fuera un hermano? ¿Qué representa Federico para nosotros, los españoles?