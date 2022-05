"La pasamos bien jugando", dicen los argentinos. Para el escritor Galder Reguera (Bilbao, 1975) el fútbol es más que una diversión o un pasatiempo. Lo que desde pequeño era su gran pasión a día de hoy es su trabajo. "Mi vinculación con el fútbol es total. Te confieso que, a veces, cuando veo las líneas pintadas en el campo, cuando huelo el césped, cuando toco un balón, me emociono" , nos dice el escritor durante su entrevista con Uppers.

La idea de escribir su último libro 'Hijos del fútbol' (Planeta) comenzó a germinar cuando se dio cuenta de que su hijo mayor, que entonces tenía cinco años, se estaba convirtiendo en "un futbolero terrible": "Su proceso de descubrimiento del mundo, que en gran parte era a través del fútbol, me hizo recordar la relación que yo tenía con el balón y, en última instancia, reflexionar sobre si quería legarle esta pasión que ha determinado tanto mi vida", explica. Hablamos con el sobre sobre la pasión, la paternidad, los recuerdos de la infancia y, por supuesto, sobre fútbol.

Fundamentalmente es un libro sobre la paternidad, sobre cómo ser padre te hace volver a mirar las cosas desde una perspectiva distinta, revisar la idea que tienes de todo. Los elogios que más me han emocionado han sido los de lectores a los que el fútbol no les gustaba. Por otro lado, también hay una suerte de juicio al fútbol desde la perspectiva de un hincha.

A mí me encantan Pisón, Ander Izagirre, los cómics de ciencia ficción… y a mis hijos sus libros infantiles. En fútbol, sin embargo, vemos los mismos partidos, animamos al mismo equipo, compartimos plenamente la experiencia.

No, no creo. No conozco a nadie que se haya dejado de hablar con alguien a quien quería por una discusión por los colores. La pasión llega hasta donde la dejamos. Ese es otro tema del libro.