"¡Habla con extraños!", por Juan Tallón

Siempre hay que hablar con extraños. Siempre. ¿Y si de ahí sale una historia, una amistad, un negocio? Digo esto incluso después de comenzar a leer la novela de Julia Phillips, 'La desaparición', en la que dos hermanas de once y ocho años mantienen en las primeras páginas una conversación con un desconocido, aceptan que las acerque a su casa en coche, y no se vuelve a tener noticia de ellas. A los nueve años yo mismo me subí al automóvil de dos señores que no había visto en mi vida. Me abordaron a las puertas del colegio, a media tarde, para preguntarme dónde se había estrellado dos días antes un autobús escolar. «En un puente que hay al lado de mi casa; pero no murió nadie», les informé. Ingenuamente, me ofrecí a indicarles el camino. «Sube», me propuso el conductor. Quedaron tan agradecidos con mis instrucciones que al llegar me sacaron una foto. Resultaron ser periodistas. «¡Pero tú está mal de la cabeza! ¡Te podían haber secuestrado y asesinado!», calculó mi madre cuando se lo conté. Dos semanas después aparecí en la portada de la revista Motor 16 posando en el puente por el que se había precipitado el autobús. Toqué techo. Nunca he vuelto a ser portada de nada. Y todo porque que hablé con extraños.