Noah Gordon nació el 11 de noviembre de 1926. Tenía 15 años cuando Estados Unidos entró en guerra. Quiso servir en la Marina, pero llevaba gafas y era daltónico. Aun así, sirvió a los marines como voluntario. Por suerte, sobrevivió y no mató a ningún ser humano. Gracias a la ley G.I. Bill pudo ir a la universidad; sus padres no podían pagarle la carrera. Fue entonces, "cuando el mundo no sería el mismo".