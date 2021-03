Hace unos seis años conocíamos la historia de Jang Yeong-jin , un norcoreano que vivió durante años en su país a pesar de ser homosexual, una condición que ni siquiera es conocida en el país asiático. En 2015 su historia se expandió por el mundo entero cuando publicó sus memorias, A Mark of Red Honor , donde relataba cómo en un momento decidió escapar de su país y cruzar la frontera a Corea del Sur. Ahora tiene un nuevo capítulo para completar sus memorias, pues a sus 62 años ha anunciado que se casa.

De la confusión a la fuga

No es la primera vez que lo hace, en Corea del Norte lo hizo cuando tenía 27 años con una mujer por la que nunca llegó a tener ningún tipo de atracción. Aunque el matrimonio se consumó, pasaban los años y nunca tuvieron descendencia hasta que le confesó a su hermano que en ningún momento había sentido atracción por su esposa. Fue ahí cuando el hermano decidió llevarlo a un médico. Pero tras un tiempo, su historial médico no decía nada, en principio no había nada malo en su organismo.