J.J. Benítez: "Lo de la pandemia será un juego de niños comparado con lo que pasará en 2027"

El escritor e investigador J.J. Benítez publica su libro número 64, 'Mis primos', dedicado al fenómeno ovni

Hemos hablado con él sobre la vida extraterrestre, los orígenes del covid y la gran profecía para el año 2027

Asegura estar pasando una etapa personal complicada, pero eso no le ha impedido mandar ya otro libro a la editorial para 2022

J.J. Benítez tiene 75 años. Asegura que él no tiene la culpa. Más de la mitad de su vida la ha pasado en las carreteras y en los aviones, persiguiendo sueños e informaciones que le acercaban al mundo extraterrestre cada vez más. De vez en cuando escribe. Fruto de esa tenacidad son 64 libros publicados y algunos inéditos. Sólo aspira a morir frente a su mar, en Barbate. Antes de que una nave venga a por él, ha atendido a Uppers para hablar de la vida de aquí y de allí, de lo que nos espera en 2027 y los orígenes, nada claros según sus informaciones, de la pandemia que nos ha encerrado en casa y ha arruinado a Europa.

El autor, que acaba de publicar 'Mis primos' (Planeta, 2021), asegura que está todavía saliendo de un callejón muy oscuro, el que le dejó el adiós de su mujer a principios de este año. "He empezado las investigaciones hace tres meses y espero seguir investigando y viajando. Necesito tiempo para poder reconstruirme, pero es muy complicado, muy difícil", nos confía.

Los casi 50 años que han pasado entre su primer libro y este último J.J. Benítez ha estado investigando sobre el fenómeno ovni y nuestros orígenes. "He cambiado en este tiempo, soy más tonto que antes, más torpe. Llevo 50 años de investigación, miles de testimonios de gente que ha visto tripulantes y naves. Me encontré con una información espectacular que cambió mi perspectiva sobre Jesús de Nazaret. En principio debería ser un hombre más seguro de mí mismo, pero no sé", explica dubitativo. "Esas informaciones deberían hacerme más consciente de la creación, de lo que es el universo, pero soy un ser humano, tengo muchos defectos y a pesar de ese bagaje informativo sigo teniendo muchos errores".

¿Qué va a ocurrir en 2027 según sus informaciones?

En 2011, J.J. Benítez acudió a un notario de Sevilla a dejar registrada una información que había recibido: en 2020 habría un cataclismo en el planeta, pero sería solo un aperitivo de lo que pasará en 2027: "Ojalá esté equivocado, pero si no lo estuviera se sabe o se cree que vendrá un gran meteorito que impacta en el Atlántico y provoca 1.200 millones de muertos en 24 horas. Lo de la pandemia sería un juego de niños", cuenta a cámara en el vídeo que puedes ver en la parte superior. "Tuve varios años de dudas hasta que vi que podía tener cierta credibilidad y me impresionó tanto que me fui a un notario para que levantara acta".

¿Somos todos extraterrestres realmente?

Algunas teorías apuntan a que todos seríamos extraterrestres en tanto en cuento procederíamos, en origen, de un meteorito que cayó a la Tierra y empezó a crear la vida microbiológica. Pero a J.J. Benítez esta teoría se le queda corta y va un poco más allá: "Somos consecuencia, aunque es una especulación, de una manipulación genética en la remota antigüedad por parte de algunas civilizaciones no humanas", nos dice en la entrevista.

Para llegar a este punto, "cambiaron la genética de determinados animales para derivarlo hacia la inteligencia del ser humano. Han creado por un lado los primates y por otro el ser humano. Las historias de Adán y Eva son totalmente falsas. Hay una frase del antiguo testamento que dice 'hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza'. ¿De quién? Realmente no era Dios, eran los Elohim los dioses".

De hecho, para J.J.Benítez, como ya dejó claro en la saga 'Caballo de Troya', "Jesús tenía que ser considerado el gran extraterrestre. Es un creador que no es de la tierra. Nace en la tierra como hombre, tiene una experiencia humana, pero su verdadera naturaleza no es de aquí, es de otro sitio, por lo que sí que sería extraterrestre".

Por qué los extraterrestres no se dejan ver claramente

La pregunta sería: si ahora que disponemos de todos los medios para grabar vídeos en cualquier momento con un simple móvil, ¿por qué no hay más vídeos, nítidos, de gran calidad, de apariciones extraterrestres? Para J.J.Benítez, es una cuestión de interés de la sociedad. "Ya ha pasado a lo largo de la historia varias veces. En Fátima había 70.000 personas cuando un disco tapó el sol. Pero el secreto lo tienen los militares. Ellos saben lo que está pasando desde hace más de 70 años. Tienen naves estrelladas, criaturas... pero no les interesa. Consideran que es un fraude, que no existe. Si apareciera un objeto sobre la Plaza Mayor de Madrid y lo vieran muchísimas personas pasado mañana nadie se acordaría o le daría la importancia. La solución es que los militares convoquen a la prensa y enseñen lo que tienen. Se acabarían las dudas y el escepticismo", se indigna.

Sin embargo, los extraterrestres no temerían a nada, o casi nada. "Pueden tener temor a contaminarse y se les ve no tocando el suelo, con un aparato extraño que les hace volar y distanciándose de los testigos", dicen. Ahora bien, "lo que no hacen estas civilizaciones es caer en los errores que hemos caído nosotros a lo largo de la historia. Ellos tienen una normativa de obligado cumplimiento: no intervención en la civilización inferior. Por eso se les ve, pero fugazmente".

