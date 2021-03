El arte de empezar una conversación

Conversaciones (lastradas) de pandemia

Nos volvimos cómodos y los comienzos de conversación con el tiempo acabaron pareciéndose demasiado entre sí: solo son una simulación de fraternidad, un convencionalismo hueco, como cuando dices "¿Qué haces?" y te responden "Nada, ¿y tú?", o comentas "Vaya frío" y te contestan "Pst. El tiempo está rarísimo". Lógicamente, la situación empeoró con la pandemia: los comienzos de todas las charlas casuales se empobrecieron hasta niveles tristísimos: arrancan en el mismo punto indefectiblemente; y también finalizan. Si te encuentras con alguien y no comentas "Qué horror", o "Estoy harto", o "Ay, esta mascarilla", o "¿Sabes que Pedro está fatal?", o "¿Qué pasa con Madrid?" hay papeletas para pensar que no eres normal. Entre la infinidad de estragos que nos deja la COVID 19 debemos incluir la crisis de los diálogos y su puesta en escena.