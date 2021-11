Ken Follett, sobre la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial: "Vivimos bajo la sombra de las armas nucleares"

Así surgió el título de la novela, esperando que lo que narra nunca ocurra , aunque reconoce que puso ese título porque también resulta intrigante para los lectores y es muy diferente a los del resto de sus obras. De esta manera, es la novela que posiblemente más rápido haya en escrito su vida porque le pilló en plena pandemia , y como no viajaba, ni iba al teatro, esta obra le llevó "la mitad de tiempo que me suele llevar escribir una".

Volviendo a la amenaza nuclear, Follett tiene claro que, en caso de que se desencadenase una guerra y se utilizasen armas nucleares, este conflicto "sería más destructivo y mortífero que cualquier otra cosa que hayamos visto" . La posibilidad de una guerra de estas características no es nueva, pero ahora existen más armas nucleares que antes, por eso " vivimos bajo la sombra de la guerra nuclear. A lo mejor tenemos que darle la gracias a los políticos por no utilizarlas" , reconoce el escritor.

Si algo va a llamar la atención a los lectores es que Europa no es uno de los escenarios centrales de la historia, ni siquiera hay tramas que introduzcan a líderes europeos. Ken Follett cree que si se diese la situación de una guerra de tal calibre no ve que "Europa pudiese hacer nada, ni bueno ni malo, por eso no incluí a los líderes europeos. Creo que Europa acabará siendo la mayor potencia económica del mundo, pero no la mayor potencia militar. No creo que tenga un papel en este tipo de crisis, que también es inteligente, quizá así se nos mantiene fuera de peligro", reflexiona.