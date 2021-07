Leer es viajar. A eso nos aferramos fuerte hace apenas unos meses cuando ir a visitar a la familia en la provincia contigua no era una posibilidad. Con un verano que se presenta al fin despejado y con posibilidad de movimiento, coger un libro nos sigue ayudando a "romper las prisiones de nuestras cabezas", como diría Diane Di Prima, teletransportándonos a otros lugares. Ya sea con una finalidad práctica o meramente recreativa, hemos reunido a continuación cinco recomendaciones literarias de varios uppers para que te inspiren a ti también en estos meses de calor. Que aproveche la lectura.

"Un buen libro para leer en verano es 'Metafísica de los tubos', de Amélie Nothomb. Es un libro 'oasis', de esos a los que estás deseando volver en cuanto los cierras, los que te sitúan en un mundo especial y mágico. Lo recomiendo por su humor, ligero, sutilísimo... Todo en él es una sorpresa, desde el título, que posiciona al lector en el lugar que no es, hasta el protagonista: un niño de menos de tres años. Quizá uno de sus mayores encantos sea ese: nos permite conectar con el niño que fuimos, ese que desconocía el peligro, el que se sabía querido y el que se sentía identificado con los animales y la naturaleza... sobre todo en verano".

"Pienso que una lectura veraniega ideal debe ser divertida, lo cual no implica que se aleje de la alta literatura. Me gustaría recomendar, por tanto, un libro bastante conocido que sin duda hará las delicias de quien aún no lo haya disfrutado: 'Las correcciones', de Jonathan Franzen (2001). Narra la historia de una familia típica del medio oeste estadounidense bastante disfuncional, formada por un matrimonio anciano y sus tres hijos cuarentones; todos ellos han tomado decisiones fatales que urge rectificar. En el proceso, se suceden las situaciones hilarantes. El hijo menor, en paro, roba y se esconde un trozo de salmón en la bragueta que luego dará a sus padres a cenar; el mayor, paranoico director de banco, está convencido de que su esposa y sus niños le odian; la octogenaria madre se hace adicta a una droga ilegal a bordo de un crucero… Todo está redactado con primor de orfebre: dominan las frases largas, elegantes, que arrastran al lector por la delirante espiral. Es, además, una obra voluminosa (de más de 660 páginas) que puede acompañar todo el verano".