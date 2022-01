Y Leo Classen habló: la historia del cuarto triángulo rosa, el libro que condena el holocausto

En 2018 , tras una visita a una exposición sobre Auschwitz con mis amigos, comencé una investigación sobre Leo Classen, un superviviente homosexual del Holocausto del que no había rastro en ningún libro sobre el tema. Tan solo se mencionaba en el pie de página de un libro en inglés. En esta nota se indicaba que Classen había escrito unos artículos entre 1954 y 1955 sobre su paso por el campo de Sachsenhausen. Esta "invisibilidad" llamó mi atención y, con la ayuda de una amiga alemana, me puse en contacto con varios archivos y bibliotecas de Alemania.

La esterilización y la castración se llegaron a aplicar incluso a los homosexuales que no acababan en un campo de concentración debido a la idea de que su condición no podía reconducirse y la única solución posible era castrarlos o esterilizarlos. Este proceso se cobró no menos de 400.000 víctimas homosexuales.