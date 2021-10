La lista de todas las listas, por Juan Tallón

Siempre me he preguntado qué pasaría si un día alguien me llamase y dijese: "No hay tiempo que perder, sal de casa, rápido. Corres un gran peligro. Solo tienes quince minutos. Llévate lo más importante". ¿Cómo sabría qué es lo importante en tan poco tiempo? Creo que no se puede ejercer la rapidez en esas condiciones. Aborrezco exagerar, pero diría que necesitas un año entero solo para elaborar tu lista de cosas importantes. Primero hay que hacer inventario de todo lo que tienes, y quizá de lo que no tienes, para comprarlo y meterlo en la lista final; y, por supuesto, hay que tener presente lo que un día prestaste y nunca te devolvieron y debes recuperar. Es un follón bonito, honestamente. Tienes que ir cajón por cajón, husmear en carpetas, bolsillos, cajas, mirar en los armarios, y en el sótano, y en los huecos que no se ven a simple vista. Cualquiera se pasaría todo el tiempo que piensa en esa lista resoplando. Hay un momento en que ese elenco de cosas importantes se convierte en un ensayo difícil de entender. Cuando resoplas surgen siempre los imposibles.