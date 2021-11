El vacío que deja Almudena Grandes (1960) será imposible de llenar. Escritora, columnista, novelista de éxito, una de las voces más contestatarias del panorama literario español , Grandes nos dejó el pasado fin de semana a los 61 años de semana víctima de un tumor maligno que le fue diagnosticado "hace poco más de un año", tal y como ella misma relató en una columna en el diario El País. Su pérdida ha conmocionado a todos, especialmente a sus más allegados , que no han dudado en darle realizarle un homenaje póstumo. Así lo ha hecho su marido, Luis García Montero , también escritor , académico y director del Instituto Cervantes desde 2018.

Antes, García Montero le había dedicado a su amada un poema recogido en el libro 'Almudena', que el autor había publicado en el año 2015. "Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones cuando la tarde cae en la radio de un coche, como en los telegramas, como la voz herida que cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y las certidumbres, como si mi silueta en la ventana, así duele la noche, con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte".