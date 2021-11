Las memorias de Pedro J: "¿Envejecer? No lo noto; sigo siendo Tintín en busca del cetro de Ottokar"

Quedamos en su despacho de El Español, al norte de Madrid, el medio que creó desde cero hace siete años, con 60, "como método de autoempleo porque después de lo del Mundo no iba a contratarme nadie" , bromea medio en serio. Docenas de libros, un monitor enorme, mesa de cristal ordenadísima, silla roja, perchero con dos americanas, premios sobre los estantes, recortes de periódico en francés e inglés con su foto, su retrato al óleo de metro y medio, un dibujo de un león satisfecho en un trono. En la sala de reuniones contigua, su secretaria Ana, "la mujer con la que más tiempo he pasado", como él mismo la define , prepara para su envío una hilera de dos metros de ejemplares dedicados a amigos y colegas de 'Palabra de director', su decimocuarto libro . Son días intensos para Pedro J.

Me puse tirantes después de conocer a Ben Bradlee. Me gustaba su estilo de dandy de Massachusetts

Sonríe por primera vez cuando le preguntamos cómo nació lo suyo con los tirantes. "Fue después de conocer a Ben Bradlee -le hizo una entrevista en su despacho del Washington Post después de descubrir el Watergate-. Me gustaba su estilo de dandy de Massachusetts" , dice. En esta ocasión no se toca la ceja derecha, como suele hacer si la respuesta requiere concentración.

¿Cómo se protege un periodista en contacto con el poder de la vanidad? Con la autocrítica diaria, mirándose mucho al espejo y recordando el mítico consejo de Waltter Litman: 'Recuerda, chaval, que tus grandes exclusivas de hoy envolverán el pescado de mañana'. Todo lo que hacemos, por muy relevante que sea, es efímero. Sí, los periodistas somos vanidosos pero yo al menos lo he diluido en una filosofía de que el periodismo es una manera de vivir, que el valor de las cosas está en sí mismas, que nunca he buscado ni dinero ni poder, ni relevancia social, en contra de algunos tópicos.

¿Te has visto tentado por el poder?

Nunca me sentido tentado de saltar al lado oscuro de dedicarme a la política, si es eso lo que preguntas. El periodista no tiene poder, tiene influencia. El poder está en el Boe, no en el periódico.