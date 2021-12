Gardels, sobre renovar la democracia: "El populismo, China y las redes están poniendo nuestro sistema en crisis"

Nathan Gardels es el coautor de 'Renovar la democracia' junto a Nicolas Berggruen, con prólogo de Felipe Gónzalez, un ensayo en el que reflexionan sobre la gobernanza de los pueblos en la era de la globalización y el capitalismo digital. Gardels, que ha estado en España presentando la obra, es cofundador y asesor principal del Instituto Berggruen y ha colaborado con numerosos medios de comunicación, como The New York Times, The Washington Post o El País. Un libro de actualidad dado que hoy y mañana se celebra la Cumbre de Líderes por la Democracia convocada por Joe Biden con 110 países invitados, entre los que no se encuentran ni China ni Rusia.