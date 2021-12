'Oliver Twist', 'David Copperfield' o 'Cuento de Navidad'. Si algo tienen en común estos títulos es que son obras de uno de los grandes escritores de la historia literaria , del británico Charles Dickens . No obstante, el novelista fallecido hace ya más de un siglo sigue dejándonos incógnitas en algunos de sus escritos. Ahora mismo su manuscrito llamado 'La carta de Tavistock' es uno de los grandes enigmas a los que se enfrentan los investigadores del Dickens Code Project porque está redactado en una versión modificada de un método conocido como braquigrafía. Tanta es la complicación que ofrecen una recompensa para lograr descifrar el manuscrito.

Los científicos encargados de descifrar el código, de la Universidad de Leicester y de la de Foggia, no han logrado por el momento llegar a una traducción, por eso piden ayuda. " Es como jugar al Scrabble en la cabeza. A Dickens claramente le gustaban los juegos de palabras y los rompecabezas , de ahí el uso de este sistema", contaba Hugo Bowles, profesor de inglés en la universidad italiana de Foggia al diario The Times sobre las peculiaridades del autor.

No obstante, y como es lógico, cualquiera no puede aventurarse a conocer qué dice este manuscrito del escritor británico, ya bastante nos cuesta entender la letra del médico. Según apuntan, para descifrar esta carta es necesario saber descodificar, ya que los investigadores llevan tiempo probando diferentes técnicas, desde encontrar palabras ya traducidas o trabajar hacia atrás hasta poner en práctica una metodología de aprendizaje automático. ¿El problema? Que por el momento no han dado resultado por la falta de material sobre el autor que pueda ayudar a averiguar los patrones que seguía.