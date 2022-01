El precio de las cosas, por Juan Tallón

Nos encanta conocer el precio de las cosas. Tal vez nos encanta sin querer, como una forma de instinto o tic nervioso. No queremos conocerlo porque vayamos a comprar esas cosas necesariamente. El precio completa el círculo del conocimiento. Es como descubrir en el último momento al asesino de la película: en ese instante queda instaurada la tranquilidad. A veces no sabemos si las cosas nos gustan del todo hasta que no las contemplamos desde todos los ángulos, y eso incluye su valor de compra, que marca la diferencia entre poseer finalmente las cosas o dejarlas donde estaban, para que las compren otros. Ese último paso hacia el saber es un instante de enorme suspense: algo te llama la atención, buscas la etiqueta, le das la vuelta, y boom, el precio.