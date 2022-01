Luis Rosales hijo, guerra y poesía: "A mi padre le dolió tener que dar explicaciones sobre la muerte de Lorca"

R: Para mí fue poeta y padre, siempre presente. Escuchaba sin impacientarse y yo era asistente continuo de sus conversaciones con grandes escritores y artistas. Un día vino a casa el pintor Benjamín Palencia y, después de observar dos de sus cuadros, exclamo: ¡Tengo mucho que aprender de estos cuadros! Mi padre me miró y dijo: ¿Ves, Luis? Para ver, hay que mirar y hay que saber. Mi madre y yo éramos los primeros en escuchar sus poemas y al recitarlos comprobaba si alcanzaban la perfección que él buscaba. Me enseñó a pescar, me llevaba al cine y me leía por las noches. Siempre encontraba tiempo para compartir momentos cotidianos o extraordinarios. También respetó que tomase mi propio camino.