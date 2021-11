"Este premio me permitirá llegar a lectores a los que no hubiera podido introducir en las historias de mis personajes nunca", expresa en esta entrevista para Uppers. Pero la charla con ella va más allá: los totalitarismos (los de entonces y los que se podrían repetir), la violencia contra las mujeres en las guerras, y la necesidad de contar con una habitación propia para escribir, como ya reivindicó Virginia Woolf hace más de 90 años.

Sánchez-Garnica lo tiene claro: "De los totalitarismos no estamos a salvo. Siempre deberíamos estar alerta y no bajar la guardia nunca". Eso es probablemente lo que pasó en Alemania y la Unión Soviética a mediados del siglo XX. "Los ciudadanos no lo vieron venir", subraya la escritora. Entonces, el nazismo y el estalinismo asolaban Europa dejando tras de sí un reguero de sangre y horror. Es en ese escenario sitúa a unos personajes de vidas anónimas "cuyas costumbres, leyes, principios morales o condicionantes sociales varían" en función del lugar donde se encuentren. A través de ellos, intenta entender qué podían sentir los ciudadanos de esa época y cómo gestionaron lo que aquellos tiempos convulsos estaban haciendo con ellos.