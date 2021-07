El cineasta lleva desde 2014 amenazando con retirarse cuando hiciese 10 películas. Volvió a recordarlo en el programa de ‘Real Time with Bill Maher’: “Conozco la historia del cine y de aquí en adelante los directores no mejoran”. Echando cuentas, al director le quedaría tan solo una película porque asegura que a partir de la undécima podría no mantener el nivel al que nos tiene acostumbrados. “Me imagino que la película número diez sería un poco más como un epílogo”, explicó en la emisión televisiva.