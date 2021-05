Viejas y nuevas formas de gastar el dinero, por Juan Tallón

Llevaba dos semanas y media con el mismo billete de cinco euros en el bolsillo. Inaudito. Salgo dos o tres veces al día de casa, en ocasiones cuatro, y ni así lo gasté. Al regresar, y meter las manos en los bolsillos para vaciarlos, siempre estaba ahí, haciéndose el muerto. No me gusta ahorrar, ni siquiera sé cómo se hace, pero era justo en lo que estaba cayendo . En los últimos días había empezado a hablarle. "¿A ti qué te pasa?", le reproché una mañana al regresar de comprar el pan y una napolitana, que pagué con tarjeta.

Me di cuenta entonces de que algo imparable ha empezado a separarnos hace ya un tiempo del dinero en efectivo, algo que seguramente no podrá repararse jamás. No hace mucho aún estábamos dispuestos a creer que las tarjetas no se rebajarían jamás a las pequeñas sumas. Desprendía encanto la soberbia con la que miraban los precios de algunas cosas, ante los que parecían decir "Esto no", dejando que pagasen los billetes, incluso las monedas.