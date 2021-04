"Tú que te mereces un príncipe, un dentista". Seguro que la has cantado, que la tarareas a veces incluso. Ese temazo dio la vuelta al país, relanzó la carrera de María Jiménez y catapultó a Lichis, hombre al frente de La Cabra Mecánica. Pero las cosas no avanzaron como al músico le gustaban: "La fama me destruyó y destruyó a la gente que quería", llegó a confesar en una entrevista en Jot Down. La historia de Miguel Ángel Hernando (Lichis) recuerda a la de tantos y tantos rockeros que se pierden entre la popularidad sobrevenida. Con él, sin embargo, no hay maldición alguna. Pero ¿qué o quién le salvó de caer y le ayudó a volver a los escenarios? Te lo contamos en el vídeo.