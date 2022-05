Bruce Springsteen anuncia una gira internacional.

Han pasado seis años desde que Bruce Springsteen se sube a un escenario con la E Street Band. Fue en Australia, en su famosa gira mundial ‘The River Tour’. Sin embargo, el autor de 'Dancing in the Dark' ha despertado a sus seguidores con una gran noticia : el cantante, músico y compositor estadounidense vuelve a los escenarios.

La gira llega después de que Springsteen lanzase su documental inédito 'The Legendary 1979 No Nukes Concerts', colaborase con el presidente norteamericano Barack Obama en el libro 'Renegades: Born In The USA' y retomase su exitoso espectáculo Springsteen on Broadway.