Luz Casal presenta su primer disco de música en directo.

Lo más llamativo son las versiones que Luz Casal hizo de algunos de sus clásicos, como 'Besaré El Suelo'. Aunque asegura que no es una persona "melancólica ni triste", si que ha afirmado que se siente "más macarra" cuando trabaja en canciones de rock. El próximo 20 de junio volverá cantar sus temas en un concierto muy especial en el Teatro Real.

Se ha movido como pez en el agua por el rock and roll con canciones como 'Rufino', el bolero con su ya clásico 'Piensa en mí', el pop, y el jazz. Asegura que la libertad que ha tenido siempre para sacar su música sigue intacta: "Yo personalmente no he tenido problemas, sigo hablando y diciendo lo que quiero", afirma.