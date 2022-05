Mick Jagger, harto de las comparaciones con Harry Styles: "Yo era mucho más andrógino"

Las comparaciones entre Harry Styles y Mick Jagger no son nuevas, y eso que les separan 50 años. Desde que el joven cantante comenzase su carrera en solitario tras su paso por One Direction son muchas las ocasiones en las que se le ha comparado con el cantante de los Rolling Stones, no solo por su estilo musical y su uso del escenario, también por su estética. Unas comparaciones que han ido creciendo a lo lardo de los años y de las que Jagger se ha pronunciado sin pelos en la lengua, y eso que asegura que tiene "buena relación" con Styles y que le gusta lo que hace.