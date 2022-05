David Bowie y John Lennon: así nació la amistad entre dos genios

Era bien sabido que Bowie sentía una admiración descarada por el miembro de The Beatles, pero este primer contacto tuvo un sabor bastante agridulce. Cuando le preguntaron a John si le gustaba el glam rock que hacía el autor de 'Under Presure', el músico dijo: "Sí, es genial, pero es solo rock and roll con pintalabios!".

La segunda vez que los artistas coincidieron fue en el año 1975, una etapa en la que el músico estaba dando forma la que sería su noveno álbum 'Young Americans'. El productor Tony Visconti recordaba el momento en el especial 'Bowie: Dancing Out in Space de BBC': " Estaba aterrorizado por conocer a John Lennon ".

Bowie decidió invitar al Beatle a su estudio para que pudiera tocar la guitarra en su versión de ' Across the Universe ' . Allí también estaba la cantante Ava Cherry que recuerda la emoción que sintió Bowie por aquel momento: "David se estaba volviendo loco porque estaba muy nervioso. Él realmente admiraba a John Lennon , y ese día David era como un niño pequeño".

Tras grabar la versión de 'Across the Universe', empezaron a improvisar y surgió 'Fame', tema coescrito con el guitarrista Carlos Alomar. Dos canciones que forman parte del disco 'Young Americans', lanzado en 1975.

De forma recíproca, Lennon dijo: “Tengo que decir que le admiro por lo amplio y distinto de su talento. Yo no estaba por allí cuando salió aquello de Ziggy Stardust porque ya me había marchado de Inglaterra cuando aquello estaba en marcha, o sea que en realidad nunca supe qué tal era él… Entre él y yo no sé qué pasa, pero parecía como si tuviéramos una especie de comunicación mutua y yo pienso que él es algo grande. La cuestión es que puede meterse en eso (del teatro) y hacerlo y eso es algo que yo no podría conseguir nunca”.