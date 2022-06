Otra visita ha sido el Parque del Retiro , que ya lo habíamos visto en las redes de la banda, pero Jagger se ha atrevido subiendo una foto junto al Ángel Caído ataviado con un sombrero para protegerse del intenso sol que estos días hace en Madrid. No es de extrañar que si son conocidos como sus satánicas majestades, hayan decidido visitar la escultura dedicada a Lucifer, una de las pocas del estilo que se encuentran en un espacio público en el mundo.

Aunque esto no lo ha publicado en sus redes sociales, se sabe que la voz de los Rolling Stones ha estado en el restaurante Las Tortillas de Gabino, así lo contaba su metre a Informativos Telecinco: "Hemos atendido a bastante gente mediática, pero nunca me puse así de 'nervioso'. Es un icono. Se podía escuchar 'Ay mi madre', todo el mundo quedó asombrado", explicaba. "He de destacar también a la seguridad, fueron impresionantes. Muy amables y agradecidos con todo", agregó.