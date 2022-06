Más de 40.000 personas corearon ayer por la noche 'Street Fighting Man', 'Satisfaction' o 'Sympathy Fot The Devil' en el Wanda Metropolitano ante el primer concierto de la gira europea de sus satánicas majestades . Los Rolling Stones daban el pistoletazo de salida a su nueva gira en Madrid ante miles de fans que llevaban horas esperándolos bajo el radiante sol madrileño, muchos de ellos familias que demostraban el poder intergeneracional de la banda. Y cómo no, por el estadio también se pasearon unos cuantos vips que no dudaron en aprovechar la cita para ver el regreso de la banda británica a un escenario español.

Alejo Stivel es un gran fan de la banda, así lo comunicaba horas antes en sus redes alardeando de poder verlos en el backstage. "Desde que tengo 6 años y mi mamá me regaló 'Between the Buttons', el quinto disco que sacaron, en adelante, toda mi vida estuvo marcada por ellos. Me sé todas sus canciones. Y mil historias más. Son una de las razones principales por las cuales me dediqué a la música. Será la 37 vez que los vea en vivo", dijo en su perfil de Instagram.