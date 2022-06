Nunca se es viejo para rockandrolear: cuatro imágenes del concierto de los Stones para el recuerdo

Los abuelísimos del Rock vuelven a ganarnos. Siempre ganan ellos. ¡¡A sus pies majestades!! Nunca se es viejo para rockandrolear. Lo sabíamos. Lo leímos de nuevo en tantas camisetas, entre lenguas rojas desafiantes. Pero hasta que no lo ves, lo escuchas, lo sientes y lo bailas, no te lo crees del todo . Siempre queda un pequeño temor revoloteando sobre si esta vez bajará el nivel, la temperatura del rock, sobre si hubiera sido mejor quedarse con la memoria de la visita anterior, que nunca es la última.

No quedan adjetivos ni piropos en el diccionario para describir a nuestro señor. Verle salir al escenario con su chaqueta de seda roja entallada y sus pantalones pitillos talla 36 es alienante (llegarían otras ocho chaquetas y camisas más , de un fondo de armario brillante y hasta psicodélico, homenajeando a los setenta). Y de ahí hasta el final. Recorriendo la clásica pasarela entre el público al estilo 2022: ahora se contonea y pasea con rollazo rockero. Ya no echamos de menos sus carreras, nos gusta verle trotar.

Camisetas y lenguas rojas, sobre fondos grises, negros o blancos. No se admiten otros colores. Nada distorsiona. Varias generaciones, un solo look y un solo impulso, larga vida al rock. Espectacular viajar en metro desde el centro de Madrid entre jóvenes, no tan jóvenes, y abuelos perfectamente uniformados. Hasta los músicos de los pasillos del metro tocaban Start me up.