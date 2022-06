Muere Alec John Such, el bajista de los orígenes de Bon Jovi: "Tenemos el corazon roto"

El líder de la banda ha compartido un mensaje en redes sociales dando la triste noticia

El bajista fue una pieza esencial en la creación del grupo Bon Jovi

"Para ser honestos, encontramos nuestro camino a través de él"

Fue en abril de 2018 la última vez que se vio a los miembros de la banda Bon Jovi juntos en público en el Salón de la Fama del Rock And Roll. Entre ellos, el ex bajista de la banda, Alec John Such, que ha fallecido este domingo a los 70 años, dejando un poco más huérfano al mundo de la música.

La banda ha anunciado su muerte en las redes sociales: "Tenemos el corazón roto". Aunque se separó del grupo en 1994, sus compañeros han afirmado estar desolados por la noticia de su pérdida.

"Estamos desconsolados al escuchar la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such. Era original. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue parte integral de la formación de la banda", escribían en el mensaje de redes sociales el líder y vocalista de la banda.

Una pieza clave

Aunque no formó parte del grupo en la última etapa, Alec fue una pieza esencial en la creación y consolidación del mismo. Fue él el encargado de traer a músicos como el guitarrista Richie Sambora y el baterista Tico Torres. "Para ser honestos, encontramos nuestro camino a través de él", explican desde el grupo, que afirman que "Alec fue siempre salvaje y estaba lleno de vida".

Un duro golpe para Bon Jovi: "Hoy esos especiales recuerdos hacen que tengamos una sonrisa en la cara y lágrimas en los ojos. Lo echaremos de menos", añaden.

Así comenzó Bon Jovi

La banda Bon Jovi se creó en Nueva Jersey en 1983, y su gran despliegue se produjo gracias a grandes éxitos como 'Wanted Dead or Alive' o 'It's My Life'.

La salida de Alec John Such tuvo lugar en 1994 y fue sustituido entonces por Hugh McDonald. Aunque se rumorea que esta separación se produjo por desacuerdos en el estilo, el grupo nunca confirmó una razón concreta. En 2001, el bajista apareció en un concierto del grupo en Nueva Jersey, correspondiente a la gira One Wild Night, para interpretar 'Wanted Dead or Alive' y sorprender a sus fans.