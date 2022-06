Farala, la chica nueva en la oficina de 1985, se jubila mañana: así se creó la canción que marcó a una generación

La propia Ana reconoce que es un tuit para iniciados. "Algunos no lo entenderán", dice. Hidalgo nació en 1969, ha superado unos cuantos trasplantes renales, es una luchadora ("jamás me rindo"), se cuida y goza de una buena calidad de vida. Y como para tantos cincuentañeros, el anuncio de Farala funciona como una máquina del tiempo: el de los años 80, del acceso masivo a la universidad gracias a la reforma universitaria que promovió la creación de nuevas universidades y el notable incremento del número de becas, lo que se tradujo en un aumento de los estudiantes universitarios: por primera vez, más de un millón en 1990. Todos esos alumnos, que seguramente disfrutarían de la Expo de Sevilla y del éxitos de las Olimpiadas de Barcelona -los otros motores de renovación de la época-, se quedaron prendados de Farala. Y no era para menos.