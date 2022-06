"Un buen día aparecieron ellos, buscando una muchacha para un videoclip. Y yo esa noche llegué más tarde. Entonces, al entrar por la puerta con mi vestido rojo me invitaron a un mojito y me preguntaron si me interesaba el trabajo" , explicó Guzmán en una entrevista con la Cadena Ser.

Sobre la grabación del video también habló: "Me llevaron allí y allá, íbamos de parranda, de gozadera, pero no me dieron nada. Qué me iban a dar si no tenían ni para ellos. Pau durmió en mi casa cinco días porque no tenían para el albergue…", explicaba a El Mundo. Un vídeo que no cobraría fama hasta un par de años más tarde de su creación, en el 97, y tras popularizarse la canción gracias a un anuncio de Ducados.