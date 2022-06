Toni Acosta y su emocionante historia con Pau Donés: "Me ayudó a cumplir mi sueño"

Un día, trabajando en ese restaurante, vio como entraban los integrantes de Jarabe de Palo. Decidió no molestarles durante su comida, pero al terminar salió fuera para hablar con Pau Donés con el pensamiento de "Buah, lo tengo que hacer", recuerda. "Yo soy canaria, he venido a Madrid para ser actriz y lo que tú dices en tu disco me animó mucho, que no sé si lo voy a conseguir, pero a mí eso me animó mucho", le dijo Toni Acosta al cantante.