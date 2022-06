Mick Jagger pensaba que se jubilaría a los 60: así preparó su plan de pensiones

¿Qué se hace cuando se acaba el rock and roll? Para muchos, terminar un trabajo trae consigo el alivio de una jubilación placentera, pero en el mundo de la música este camino es mas complejo de lo normal.

Esta importante decisión vital también pasó por la cabeza de Mick Jagger: “No voy a seguir cantando rock and roll cuando tenga 60 años”, le dijo a su gestor, Laurence Myers . Lo curioso es que no lo hizo en uno de los momentos mas bajos de la banda, sino todo al contrario.

Muchas estrellas de rock siguen su pasión sin plantearse esta gran incógnita, ¿qué ocurre después de la fama, los focos y los conciertos? El vocalista de The Rolling Stones comenzó a tener estas dudas cuando los Stones comenzaban a triunfar a nivel internacional, a mediados de los 60.

Según cuenta su gestor, Laurence Myers, el musico tenía claro que quería retirarse a los 60 años. "The Rolling Stones comenzaron a hacerse famosos pero, en un principio, no hacían demasiado dinero. Hice las cuentas de su tour de 1964 y no sacaron prácticamente nada", contaba hace unos años Myers en una entrevista.