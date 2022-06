Sobre su particular estilo interpretativo, Cruise reconocía en 1990 que "técnicamente, esta música es tan delicada que es un desafío cantarla . Pero al mismo tiempo, me permite ser más dramática, más psicótica que si solo estuviera cantando 'Oh, nena...'' en el micrófono. Ciertas cosas que no puedes sobreactuar mientras estás cantando. Así, puedo sobreactuar y salirme con la mía. Puedo estilizarlo”.

En 2018 hizo público que sufría lupus sistémico "desde los veintitantos". "Ya no puedo pasear a mi perro Gracie. Mi columna vertebral se está desmoronando y me pincha en los nervios. Tomo opiáceos, pero el dolor es tan fuerte que me hace llorar y pegar a la gente. Es culpa de la prednisona que me recetaron a los 20 años para mantenerme viva. Me alegro de haberlo conseguido, y me lo ha pasado maravillosamente, pero ya me tengo que ir", escribía entonces en un preocupante texto.