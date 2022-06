¿Los Rolling versionando a los Beatles? Ha pasado en Liverpool y suena así

Los Rolling Stones dejaron rivalidades a un lado y realizaron en su último show en la ciudad de Liverpool un bonito homenaje a Los Beatles: versionaron en directo la canción ' I Wanna Be Your Man ' .

Quien le iba a decir a los asistentes al concierto que iban a tener el honor de ver un hito musical. Aunque los Stones habían pensando tocar en un principio ' You'll Never Walk Alone ' , el himno del Liverpool para agradecer a su público la larga espera, decidieron hacer un homenaje distinto. “Hemos decidido tocar una versión de otros tipos de por aquí. Así que vamos a hacer esto solo para vosotros, Liverpool, ¿vale?”, dijo Jagger al público.

Tras estas palabras, comenzaron a tocar su personal versión de 'I Wanna Be Your Man', tema escrito por John Lennon y Paul McCartney, que según se dice ofrecieron esta canción a su banda rival en 1963. Ambos grupos la lanzaron, cada cual con su sello personal y característico . Primero lo hicieron los Stones, y tres semanas después los Beatles.

La última vez que The Rolling Stones tocaron en directo a 'I Wanna Be Your Man' fue en el año 2012, durante un show en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. La banda, como no podía ser de otra manera, también aprovechó su show para homenajear a Charlie Watts, su difunto batería que les dejó el verano pasado.