Al volver a ser preguntado por su problemas de adicción, Fito asegura que no le molesta , ya que es conocedor del fuerte poder que tiene alzar la voz y utilizar los medios para transmitir mensajes.

"Mira, si en algo puedo sentirme útil para cualquiera que esté pasando por eso, pues me basta. Siempre he tratado de normalizarlo. Luego es importante tener un plan B. Yo tuve suerte. Tenía la música. No puedes dejar las drogas sin más. Porque dejarlas está tirado, pero también volver a caer. Necesitas luchar contra ti. En la vida te pasarán cosas terribles y habrá que remontarlas", afirmaba en una entrevista con El Mundo.