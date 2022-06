El boom del Canto gregoriano: cuando los monjes de Santo Domingo de Silos le quitaron el cielo a Kurt Cobain

Pero alguien de la abadía burgalesa, imbuido de sensatez, hizo la siguiente reflexión: hermanos, a ver. Nosotros no somos los Bee Gees, ni siquiera Mocedades, y no podemos salir de gira porque nuestra razón de ser es otra. Y de ese modo, los monjes, temerosos no solo ya de Dios, sino de un mundo, el del negocio musical, que les era tan ajeno como el de las partidas clandestinas de póker, dijeron no a aquella atractivísima manzana y volvieron a meterse en su caparazón. Y poco a poco, aquel boom se fue diluyendo hasta desaparecer por completo.