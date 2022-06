Paul McCartney está de cumpleaños: el niño rechazado del coro que se convirtió en icono cumple 80

Paul dijo que compuso 'Let It Be' después de soñar con su madre durante un momento de tensión en las sesiones de The Beatles (el álbum blanco) en 1968: "Me encantó volver a conversar con mi madre. Me sentí bendecido por tener ese sueño. Eso me hizo escribir 'Let It Be'. Todo va a estar bien, déjalo estar (let it be)".