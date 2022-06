Ana Milán se convierte en la mejor amiga de tus hijos: la actriz lanza su propio podcast con un consultorio del amor

View this post on Instagram

“Si algo me interesa es el alma humana. A mí me gustan los lienzos pintarrajeados, no en blanco. Me gustan las vidas a las que le han pasado cosas. Muchas cosas. Así que dale, ve donde no te oiga nadie y déjanos un mensaje. Cuéntanos tu movida. La que sea. Bien sea para dejar constancia de tu paso por el mundo o para que te aconsejemos que no le cojas el teléfono a tu ex”, afirma Ana Milán.