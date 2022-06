Fernando Tejero cuenta cómo Dani Martín le sacó de una pensión para vivir en su casa

Fernando Tejero dejó hace muchos años su Córdoba natal para viajar hasta Madrid con un sueño: convertirse en actor. Lo ha contado en más de una ocasión, no fue una etapa fácil. A raíz de leer en el colegio 'La casa de Bernarda Alba' se enamoró del teatro y comenzó a ir a ver funciones, gracias a lo que supo que él quería estar sobre el escenario actuando . Cuando llegó a Madrid comenzó a estudiar arte dramático mientras vivía en una pensión que le costaba mil pesetas la noche de la que le sacó su gran amigo Dani Martín.

"Dani era compañero de clase y un día se presentó en la pensión. Me trajo un billete de 10.000 pesetas que le había dado su madre para mí y me dijo que me fuese a vivir con ellos a Algete, a la casa familiar donde vivía con sus padres y su hermana, y estuve viviendo con ellos un tiempo", relató el actor ante el micrófono.